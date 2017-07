Alliberen un veí de Lloret que han tingut segrestat i sedat durant 11 dies a Madrid

Els Mossos d'Esquadra i la Policia Nacional han alliberat un empresari de Lloret de Mar que han tingut segrestat i sedat durant 11 dies. La víctima va ser assaltada quan tornava a casa per individus vestits amb armilles de policia que el van copejar, drogar i li vantapar els ulls per després obligar-lo a entrar al maleter d'un vehicle a punta de pistola. Posteriorment els segrestadors es van posar en contacte amb la seva dona per exigir-li el pagament d'1,5 milions d'euros a canvi d'alliberar-lo amb vida.

La policia ha detingut cinc persones com a presumptes autores dels delictes de segrest, robatori amb violència, lesions, contra la salut pública i grup criminal. El 24 de juny els cinc detinguts van passar a disposició judicial i el jutge va decretar el seu ingrés a presó.

La víctima és un ciutadà d'origen serbocroat i nacionalitzat holandès que viu a Lloret. Segons apunta la Cadena SER, el van segrestar suposadament per participar en una estafa immobiliària amb bitllets falsos. Els estafats van contractar amb el grup criminal perquè el segrestessin després de cometre el presumpte frau.

Tot es remunta el 12 de juny quan la parella de l'home es va presentar a la comissaria de Lloret per denunciar que havia rebut una trucada, des del telèfon del seu marit, d'un home que deia que l'havien segrestat i que li reclamava un rescat d'1,5 milions d'euros si el volia veure en vida.

Ràpidament es va activar la Unitat Central de Segrestos i Extorsions dels Mossos d'Esquadra i es va informar dels fets al jutge de guàrdia de Blanes. Les indagacions van concloure que el segrest l'havia dut a terme un grup criminal experimentat format per membres de l'Est d'Europa. Els agents van saber que havien canviat l'ostatge d'ubicació en diverses ocasions i que disposaven de coneixements tècnics amb l'objectiu d'evitar ser identificats per la policia.

Els agents van determinar que «la veu» dels segrestadors se situava a Madrid i que la víctima podria estar retinguda en una zona sense determinar entre Madrid i Toledo. Per aquest motiu es va establir un equip conjunt d'investigació amb la Secció de Segrestos y Extorsions de la UDEV Central de la Policia Nacional.

El 21 de juny els investigadors van aconseguir identificar una part dels integrants de banda. Tot i que prenien moltes mesures per tal d'evitar ser descoberts per la policia, com canvis de vehicle o adoptar mesures de contravigilància.L'endemà, els segrestadors es van posar en contacte amb la família per donar-los un ultimàtum: o feien el pagament o el matarien L'intercanvi s'havia de fer a la tarda a l'aparcament d'un hotel de l'A-42 que va de Madrid a Toledo.

Davant d'aquests fets, els policies van establir un dispositiu policial conjunt per poder alliberar l'ostatge de la manera més segura possible i detenir els segrestadors. Els agents van acompanyar el germà de la víctima des de Barcelona a Madrid on havia de fer el pagament del rescat. Paral·lelament, aquest mateix dia, els policies van localitzar el vehicle d'un dels sospitosos a Toledo, a Casarubios del Monte. Els agents van detectar diversos membres del grup mentre feien comprovacions i vigilàncies als voltants d'un immoble.

Pels volts de les tres de la tarda, unes hores abans de la cita per fer l'intercanvi, van observar com intentaven introduir a la part posterior d'una furgoneta la víctima, asseguda en una cadira de rodes. Però ràpidament van desistir de l'acció possiblement en sospitar que podia haver-hi presència policial. En aquest moment els caps de l'operatiu conjunt van decidir realitzar les detencions. La ràpida acció policial va permetre rescatar la víctima a més d'arrestar tots els membres del grup, tret d'un que va aconseguir escapar per la teulada d'un edifici annex.



Sota l'efecte de les drogues

La víctima, que va ser traslladada a l'hospital de Móstoles parcialment inconscient com a conseqüència de les drogues que el grup li havia subministrat, no presentava més lesions que les contusions pels cops rebuts i ferides als canells per les lligadures.

El 23 de juny van entrar als domicilis dels segrestadors. En un hi van trobar i detenir el membre de la banda que havia fugit el dia anterior pel teulat i també van intervenir cocaïna, marihuana i haixix. A més, en aquest punt els agents van recuperar el cotxe de la víctima i van comissar mòbils, tres vehicles, passamuntanyes, i dispositius tècnics de vigilància