Lloret aprova inicialment l'ordenança reguladora d'habitatges d'ús turístic

El ple de Lloret de Mar va aprovar ahir, la nova ordenança d'habitatges d'ús turístic (HUT), que està previst que entri en vigor a principis del 2018. Aquest document ha de servir per regular les obligacions que tenen els propietaris i les empreses gestores d'aquest tipus d'habitatges que es calcula que a la localitat selvatana ja en són més de 3.000. El primer tinent d'alcalde, Albert Robert, va resumir alguns dels punts més destacats d'aquesta ordenança que inclou: la creació d'un cos d'inspectors format per quatre membres, que s'encarregarà de fer inspeccions i localitzar habitatges turístics il·legals; l'obligatorietat de col·locar un rètol informatiu a l'exterior de l'edifici en cas, per exemple, que tot un edifici estigui destinat a ús turístic; l'obligació de difondre l'ordenança de civisme; o que el termini per respondre a qualsevol requeriment policial o d'inspecció per part dels propietaris no sigui de més de 30 minuts.

Tot i que la majoria de grups municipals van votar a favor de l'aprovació inicial, no van faltar lloances, crítiques i propostes al document. «Aquesta ordenança és una necessitat flagrant per la proliferació que hi ha a Lloret dels HUTs que afecta la tranquil·litat dels veïns» va dir el regidor no adscrit, Enric Martínez, qui va recordar que cal sancionar econòmicament.

«Creiem que és insuficient. Continuen sense aportar la solució adequada als problemes de civisme del dia a dia» va criticar l'edil de Ciutadans, Jorge Hernández. Més precís va ser Javier Rodríguez Pacios (ICV-EUiA) qui va recalcar que aquesta ordenança hauria d'anar acompanyada d'una modificació urbanística per saber «on es poden implantar HUT o quants i mesures concretes per lluitar contra els il·legals». «Amb aquesta ordenança no es solucionen els conflictes que generen aquests pisos que creiem que s'haurien de disminuir» va dir Pacios qui va precisar que a Lloret els pisos turístics suposen el 12% de la totalitat d'habitatges. Per la seva part, el regidor del Millor, Marc Fuertes, va recordar que el seu grup des del principi es va mostrar contrari a suspendre durant un any la tramitació i atorgament d'autoritzacions per a activitats i usos de l'HUT amb la finalitat «d'estudiar-ne la reforma». «Veient el que s'ha modificat, creiem que es podia haver fet sense aturar res» va criticar Fuertes qui va aportar propostes com endurir les sancions econòmiques o millorar els rètols informatius. «Lamentem que aquest Ajuntament sigui especialista a crear ordenances però no en no fer-les complir» va dir Fuertes qui va demanar actuar «amb mà ferma contra qui no fa bé les coses».



Canvi urbanístic necessari

Per la seva part el republicà, Jordi Orobitg va reconèixer que aquesta eina «és millorable», mentre que l'alcalde, Jaume Dulsat (CiU) va remarcar que els pisos turístics a Lloret «beneficien a molta gent» i va precisar que l'equip de govern (PSC, ERC i CiU) està treballant en «el canvi urbanístic de zonificació». «El problema no és la quantitat sinó la tipologia de client» va remarcar Dulsat.

El punt es va aprovar amb 19 vots a favor i dues abstencions (ICV-EUiA).