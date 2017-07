Rescaten un menor que havia quedat ferit en unes roques a Blanes

Rescat d'un menor que ahir va quedar ferit en unes roques del camió de Ronda de Blanes després de practicar bussejar.

El jove va quedar ferit lleu, amb una luxació en l´espatlla, i va haver de ser evacuat pel camí de ronda, ja que l´estat de la mar impedia acostar-se fins les roques on restava ferit i endur-se´l amb seguretat.

El jove estava practicant immersió lleugera –snorquelling-, i quan va sortir a l´exterior per agafar aire la força d´una onada el va impulsar contra les roques. Al voler distanciar-s´hi per no fer-se mal, l´espatlla se li va quedar travada, impossibilitant-lo de poder seguir nedant.

Un banyista que estava a la platja de Cala Bona va poder veure-ho tot, i es va encarregar de trucar immediatament al telèfon d´emergències 112 per avisar de la situació.

Ràpidament, els efectius dels cossos d´emergència i seguretat de Blanes es van activar en rebre l'avís cap a quarts de set de la tarda que un noi de 17 anys, veí de Tordera, havia patit una luxació a l´espatlla mentre estava bussejant.

Inicialment es va intentar evacuar al ferit per mar, ja que era la manera més ràpida i efectiva d´accedir fins on havia quedat immobilitzat, sense possibilitat de poder marxar pels seus propis mitjans.

Les roques on hi havia la víctima estan situades a la part de baix del camí de ronda, al tram que hi ha entre Cala Bona –Cala Sant Francesc- i Cala de S´Agulla, a uns 100 metres de la tanca que barra el pas dels vianants per la seva seguretat.



Mala mar

Al no ser possible extraure el jove ferit amb l´ajut d´una embarcació amb prou garanties de seguretat per l´estat de la mar, els bombers van trobar una altra solució. L'opció va ser baixar fins les roques fins el camí de ronda i evacuar-lo per terra amb l´ajut d´una llitera.

Des d´allà se´l va traslladar fins la platja de Sant Francesc i una ambulància el va transportar fins l´Hospital Comarcal de la Selva en pocs minuts.

Val a dir que, donat que l´accés des de Cala Bona al camí de ronda està tancat amb una porta de ferro, i davant la premura d´haver d´accedir-hi per rescatar al noi, els bombers van haver de serrar els barrots per passar-hi. Aquest divendres està previst que es procedeixi a reparar la tanca perquè l´accés al camí de ronda continuï tancat.

En l´operatiu de rescat van participar dues unitats del cos de Bombers de la Generalitat, una ambulància del SEM, una patrulla de la Policia Local de Blanes amb dos agents, l´embarcació de Protecció Civil i diversos efectius del Servei de Salvament Vigilància Salvament i Control de les platges. Així, hi van intervenir el cap de Protecció Civil, el coordinador de platges i set socorristes.