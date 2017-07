Arbúcies celebra la benedicció de cotxes per Sant Cristòfol

Arbúcies va celebrar ahir la festa de Sant Cristòfol i la tradicional benedicció de cotxes, motos, camions, autocars i altres vehicles rodants. Els actes es van iniciar a les dotze del migdia amb la celebració d'una missa a l'església parroquial, i a la una al final del carrer Camprodon, enllaçant ja amb la plaça dels Encantats, s'hi va dur a terme la benedicció dels vehicles. Organitzada per l'Associació de Jubilats i Pensionistes i l'Ajuntament d'Arbúcies, a les dues del migdia també es va fer un dinar de germanor a Can Cassó. Aquesta festivitat se seguirà celebrant avui a Joanet, on la benedicció dels vehicles es farà a les deu del matí.