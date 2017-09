400 firmes perquè la circulació al nucli antic d'Hostalric es restableixi

La Comissió de veïns del nucli antic d'Hostalric, constituïda per canalitzar el malestar vers els canvis circulatoris en aquest sector arran de les obres que es desenvolupen a la plaça dels Bous i l'aparcament de Can Llensa, ha entrat aquesta setmana a l'Ajuntament unes 400 signatures perquè «una vegada finalitzades les obres» es «retorni a l'antiga organització del trànsit». També demanen que hi hagi «una senyalització decent mentre es desenvolupin les obres del nucli antic que permeti entre d'altres que els carrers Raval, Ravalet i Major no absorveixin tot el trànsit rodat de l'avinguda Coronel Estrada».

Els altres dos punts que sol·liciten és «el suport del consistori a l'activitat comercial del nucli antic» i «tenir en compte l'opinió i les necessitats concretes dels veïns i veïnes del nucli antic en totes les futures intervencions que s'hagin de realitzar».

La recollida de signatures exposa que impedir aparcar vehicles a la plaça dels Bous no és «cap millora pels vilatans ni pels comerciants»; i que els canvis de sentit de la circulació provoquen «molt malestar» als veïns dels carrers Ravalet, Raval i Major. A més, apunta que els vehicles que circulen per aquests carrers «no respecten el límit de velocitat establerts» i que hi ha contaminació sonora molt gran, ambiental, molèsties constants per la càrrega i descàrrega i falta de neteja al costat dels aparcaments del Ravalet.

L'alcalde, Josep Antoni Frias, ha precisat que les obres encara estan en curs i que, quan aquestes estiguin enllestides, «plegats –Ajuntament, comerciants i veïns– decidirem» si l'organització circulatòria actual es manté o es canvia. El batlle ha afirmat que «no tenim cap més interès que els comerciants puguin treballar» i que és necessari que convisquin espais de tranquil·litat en aquest sector. Frias ha recordat que la plaça dels Bous té poca rotació de vehicles –hi havia 43 places– i que l'aposta de l'Ajuntament és un aparcament amb un centenar de places a cinc minuts del centre en format de zona blava, però gratuïta.