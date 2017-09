L'ERO temporal de la Nylstar afectarà una vintena de treballadors com a màxim

L'Ajuntament de Blanes va acollir ahir una reunió per tractar el futur de la històrica factoria Nylstar, coneguda popularment en aquesta població com l'antiga SAFA. Des de Blanes s'ha demanat a la Generalitat participar en el Pacte Nacional per a la Indústria de Catalunya perquè Nylstar pugui desenvolupar projectes de futur que garanteixin la seva continuïtat. Després de la trobada, que va allargar-se gairebé dues hores, les diferents parts que hi van prendre part la van valorar positivament, en major o menor mesura, depenent dels respectius punts de vista. En tot cas, van emplaçar-se per a una propera reunió que tindrà lloc com a màxim en dos mesos, i que aplegarà de nou representants de l'administració pública i de la factoria: l'Ajuntament de Blanes, i Generalitat de Catalunya, així com direcció i la part social de Nylstar, encapçalada pel Comitè d'Empresa, així com representants sindicals.

Una de les qüestions que es va considerar més positiva és que finalment l'Expedient de Regulació de Treball Temporal (ERTE) no serà tan traumàtic com s'havia temut, i afectarà com a màxim una vintena de treballadors, van informar fonts municipals. Es tracta majoritàriament de personal de més de 61 anys a qui l'empresa donarà facilitats perquè accedeixin a una jubilació anticipada.

D'altra banda, Nylstar va presentar un projecte industrial basat en tres principals millores: una texturadora per poder reduir costos, un laboratori de color i una central de cogeneració per garantir el subministrament elèctric propi i no dependre d'un d'extern. Quan s'hagin acabat d'ultimar tots els detalls, la direcció de la factoria presentarà aquest projecte quantificat econòmicament, i va avançar-se que es comptarà amb el suport de la Direcció General d'Indústria de la Generalitat perquè hi hagi el finançament necessari a través de l'ICF, l'Institut Català de Finances.

També es va tractar abastament sobre els 135.000 metres quadrats de terrenys 100% industrial de què disposa Nylstar. L'objectiu, van informar les fonts municipals, seria poder ubicar-hi qualsevol tipus d'indústria –preferiblement tèxtil– mitjançant la reforma de les naus existents. En el cas que calgués fer noves edificacions, el Pla de Millora Urbana per construir-hi noves naus s'aprovaria mitjançant acord del plenari de l'Ajuntament de Blanes.

En aquest darrer sentit l'alcalde, Miquel Lupiáñez, va remarcar la necessitat de seguir treballant per sumar esforços de totes les parts implicades, reiterant el compromís de l'Ajuntament de Blanes d'apostar en aquest projecte que ha de garantir el futur econòmic i social de l'empresa. Per això, es confia en què l'ús dels espais industrials serviran per donar major estabilitat.



Formar i reciclar el personal

Una altra qüestió que es va tractar a la reunió és el compromís de la direcció de l'empresa que, en funció dels plans de futur que s'ha proposat endegar, es concreti quina mà d'obra específica necessitarà, comptant sempre amb l'actual plantilla. Per això, s'establiran Plans de Formació per reconvertir el personal que es necessiti i adaptar-lo a les noves necessitats. Es tractaria, en definitiva, de formar i reciclar el capital humà existent que faci falta per afrontar els nous projectes, mentre la resta continua en les seves actuals funcions.

En la trobada van participar l'alcalde de Blanes i la regidora de Promoció de la Ciutat, Dafne Galvany. En representació de la Generalitat, hi van assistir Marta Casacuberta, directora de Serveis Territorials de Treballs, Afers Socials i Famílies a Girona; Jordi Carbonell, sotsdirector general d'Indústria; i de Relacions Laborals i Qualitat de Treball, Enric Vinaixa, i Àngels Cuadrada, director general i subdirectora respectivament.

Per part de la factoria blanenca, van ser-hi presents representants de la direcció i del comitè d'empresa. D'una banda, el gerent de Nylstar, Ivan Castillo, i la directora jurídica del grup Praedium –al qual pertany la factoria–, Marisa Terra. I de l'altra, el president i un representant del Comitè d'Empresa, Juanjo Rodríguez i Pedro Charles, respectivament. També van assistir diversos representants sindicals: Xavier Casas, secretari general de la UGT a les comarques gironines; Jesús Ribera, secretari de Política Industrial de la Federació d'Indústria de CCOO; Jordi Garrido, advocat de la UGT; i Gabriel Tejada, assessor de la UGT, entre d'altres.

La trobada era promoguda l'Ajuntament de Blanes amb l'objectiu de poder garantir la continuïtat de l'empresa, un pla de viabilitat que també pugui assegurar que el màxim nombre del personal hi segueix treballant.