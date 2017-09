5.500 euros per Sant Bonós

La Ciutat Esportiva Blanes va acollir aquest dijous el lliurament d'una col·laboració econòmica que ha fet enguany l'Obra Social La Caixa a dues associacions de caire social del municipi: Mifas i la Fundació Aspronis. L'entitat financera s'havia compromès a donar suport social a la 35a Caminada Popular Nit de Sant Bonós, que s'havia de celebrar el passat dissabte 19 d'agost. Tot i que finalment es va suspendre en senyal de dol pels atemptats de Barcelona i Cambrils, l'Obra Social La Caixa va voler mantenir el seu compromís i va lliurar a les dues entitats socials de Blanes sengles talons que sumen la quantitat econòmica màxima que estava previst, 5.500 euros.

Igual que ja es va acordar i dur a terme l'any passat, es tractava d'aportar 1 euro per cada inscrit a la caminada, uns diners que es destinarien a finalitats solidàries. Com que la quantitat màxima d'inscrits estava fixada en les 5.500 persones, La Caixa va lliurar aquesta quantitat en euros dividida en dues parts, que van rebre els representants de la Fundació Aspronis i Mifas, és a dir, 2.750 euros cadascun d'ells. L'acte va comptar amb la presència de l'alcalde Miquel Lupiáñez; de la directora de Banca Institucions de CaixaBank a Girona, Gemma Batlle; els regidors d'Esports i Acció Social, Joel Comas i Mario Ros, respectivament; el director de l'Àrea de Negoci de la Selva marítima, Tomàs Xavier Subirà; i el director de l'oficina del carrer Muralla de Blanes, Marc Reixach. Per la seva banda, en representació de les dues entitats hi van participar Maria Dolors Oms, presidenta de la Fundació Aspronis, i Julio Merino, president de MIFAS.

Durant l'entrega, Lupiáñez va agrair el gest solidari que ha tingut l'entitat financera envers la població, un agraïment al qual també s'hi han sumat els representants de les dues entitats solidàries. En aquest sentit, Julio Merino i Maria Dolors Oms van manifestar que es tracta d'uns diners molt ben rebuts que es destinaran als serveis d'atenció que ofereixen en els seus respectius àmbits.

Aspronis és una fundació sense ànim de lucre creada fa prop de 50 anys que treballa per generar iniciatives, suports i serveis perquè principalment les persones amb discapacitats intel·lectuals i els seus entorns familiars gaudeixin d'unes condicions òptimes de qualitat de vida i igualtat. Per la seva banda, MIFAS també és una entitat sense afany de lucre que treballa per a la integració social i laboral de les persones amb discapacitat física de la demarcació de Girona, i es va crear fa gairebé 40 anys. L'àmbit d'actuació tant d'Aspronis com de Mifas no se circumscriu tan sols a Blanes, sinó que abasten altres poblacions de la Selva i de l'Alt Maresme.