Lloret destina una vetlladora a la Unitat d´Educació Especial del Pompeu Farbra

L'Ajuntament de Lloret de Mar ha destinat una de les dues vetlladores que té contractades per a la Unitat de Suport d'Educació Especial de l'escola Àngels Alemany al Pompeu Fabra, que aquest curs ha incorporat aquest servei. La decisió ha estat criticada per ICV-EUiA, que considera que amb aquest trasllat el servei de l'Àngels Alemany queda coix, de manera que lamenta que l'Ajuntament no hagi tingut la previsió de fer una tercera incorporació. La regidora d'Educació, Mònica Cunill, ha respost que han de valorar amb els dos centres educatius si cal una nova vetlladora, si bé la seva incorporació es produiria l'any que ve ja que amb el pressupost d'enguany no hi ha capacitat. També ha volgut destacar que, malgrat que la competència d'aquest servei de vetlladors correspon a la Generalitat, a Lloret de Mar l'assumeix l'Ajuntament perquè estigui actiu. Les USEE atenen alumnes amb dificultats en l'aprenentatge i realitzen algunes classes amb la resta de l'alumnat per afavorir la seva inclusió.

El grup d'ICV-EUiA recorda que la USEE de l'escola Àngels Alemany funciona des de fa diversos anys, «al principi tenia una dotació de personal adequada a les necessitats per part del Departament d'Educació de la Generalitat», però amb les retallades, «es va augmentar la ràtio de personal per alumne».

El curs del 2013/2014, l'Ajuntament va contractar dues vetlladores per donar suport tant als professors de la Unitat de Suport a l'Educació Especial com als propis alumnes. El regidor d'ICV-EUiA, Xavier Rodríguez Pacios, ha destacat que aquestes dues vetlladores han fet molt bona feina.



15 alumnes, dues vetlladores

No obstant això, el servei de la USEE de l'escola Àngels Alemany ha perdut una vetlladora perquè ha estat traslladada a la unitat que s'ha posat en marxa al Pompeu Fabra. Segons Rodríguez, l'USEE de l'Àngels Alemany manté els deu alumnes que ja tenia el curs passat, mentre que la Pompeu Fabra en té cinc, per la qual cosa critica que l'equip de govern no hagi contractat una nova persona per donar el servei, de manera que no se'n ressentís ja que l'Àngels Alemany, entén el regidor, requereix dues vetlladores.

La regidora d'Educació ha respost que «tant de bo» l'Ajuntament pugui incorporar una tercera vetlladora, però que això dependrà del pressupost municipal de l'any que ve. Ha concretat que el pressupost d'enguany contemplava dues vetlladores, de manera que amb aquestes s'acabarà l'any. També ha manifestat que han d'avaluar la situació amb els dos centre educatius i valorar si és necessària aquesta tercera persona que doni assistència a la Unitat de Suport de l'Educació Especial de Lloret de Mar.