Cinc caçadors denunciats a Susqueda

els agents rurals han denunciat cinc caçadors i els han comissat cinc escopetes a l'entorn de Susqueda i el Ter. Cap tenia permís per caçar en aquesta zona i un dels denunciats portava l'arma carregada dins del vehicle. Els han enxampat en el marc d'una actuació on han fet 21 inspeccions per possibles infraccions de caça i tres més de pesca.