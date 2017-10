Breda posa en funcionament un segon pipi-can per a gossos

L'Ajuntament de Breda ha habilitat un pipi-can de grans dimensions al centre de la població, concretament a l'aparcament públic del carrer Santa Victòria.

L'espai, d'aproximadament 100 metres quadrats, se situa a la cantonada de l'aparcament més propera al carrer Marcel·lí Trunas. La nova instal·lació s'ha fet seguint el mateix estil del pipi-can de la plaça del Repiaix, obert a inicis del 2016.

Compta amb un filat perimetral per a deslligar les mascotes amb total seguretat. D'aquesta forma s'habilita un segon punt on els gossos puguin fer les seves necessitats i els seus amos les puguin recollir amb facilitat en un entorn preparat per a aquesta funció.

La construcció d'aquest segon pipi-can es deu a la voluntat d'oferir diferents punts especialment adaptat per a portar els gossos repartits al llarg de la Vila.