El teatre d'Arbúcies, l'última peça per culminar un projecte històric

Un gran teatre amb aforament per a 350 persones. Aquesta és l'última peça pendent d'executar d'un dels projectes més antics i soferts d'Arbúcies: el del centre cultural polivalent ubicat a les Naus Ayats. Una gran actuació que el consistori calcula que tindrà un cost aproximat de 400.000 euros i que preveu incloure en els pressupostos del 2018, per tal de poder tirar-la endavant al llarg del pròxim any. «L'estructura està feta, però ara falta tota la resta» va detallar ahir l'alcalde d'Arbúcies, Pere Garriga (EPA). Concretament, es tracta de: l'entarimat, la zona de butaques, la instal·lació del sistema de llum i so -prevista a la part central de la sala- , la calefacció i els vestidors, que se situaran a part del darrere de l'escenari. Respecte als lavabos del públic, la recepció o l'entrada a l'espai del teatre, ja està enllestit i operatiu.

La resta d'actuacions previstes a les Naus Ayats també estan acabades i ja funcionen a ple rendiment. A la nau petita, s'hi han habilitat dues sales de 80 metres cadascuna que el mes de setembre van estrenar la setantena d'alumnes de l'escola de dansa. A més, aquesta nau inclou vestidors, zones d'emmagatzematge o lavabos, entre altres serveis. En aquesta mateixa nau, en el primer pis, s'hi han establert els bucs d'assaig, que es van posar en funcionament l'any 2015 després d'adequar-se acústica i tècnicament. L'espai consta de quatre bucs de 12 metres quadrats, dels quals un és una sala de control i, a més, hi ha una sala de gravació de 21 metres quadrats.

Pel que fa a l'espai exterior, a finals de juliol i coincidint amb la Festa Major de la vila, es va inaugurar la remodelació dels jardins de Can Cassó. Aquest espai, que va passar a ser de titularitat municipal l'any 2000, històricament era el pati particular de l'actual Hotel Montsoliu i estan ubicats a la part del darrere de les naus actuals. «A principis del segle XX era l'espai festiu del poble, i vam voler recuperar-lo com a tal, mantenint i restaurant la part històrica» va explicar Garriga. Així, els treballs van consistir en: aixecar un bar i uns lavabos, habilitar un escenari i ampliar la pista de ball, la vorera i l'aparcament. «A la façana exterior només hi falta la retolació on s'hi llegeixi Espai Cultural Polivalent» va ressaltar el batlle arbucienc.



Obra faraònica

Les antigues naus industrials que l'empresa carrossera Ayats tenia a l'entrada del poble van passar a ser de titularitat municipal l'any 2002. Es va aprovar, llavors, que aquest espai de 1.400 metres quadrats es convertís en un centre d'arts escèniques format per una nau petita, una nau gran i els bucs d'assaig, amb un projecte faraònic que estava previst en tres fases i que tenia un pressupost d'execució de 3.135.895,25 euros.

Tot i això, les obres es van endarrerir durant anys i, un cop iniciades, es van aturar en diverses ocasions –l'última, el 2012– a causa, segons Garriga, de la crisi econòmica i de l'endeutament que patia en aquella època el consistori municipal.

Després de 14 anys d'espera, el ple municipal va aprovar el desembre passat amb els vots a favor dels vuit membres del grup d'Entesa per Arbúcies (EPA), l'abstenció dels tres edils de CiU i el vot en contra de les dues regidores d'ERC, la modificació de tot el projecte inicial aprovat el 2002 per l'anterior equip de govern d'ERC i del qual, només es van aprofitar les parets. «El projecte inicial era una proposta impossible d'executar» va valorar el batlle d'Arbúcies.