ICV-EUiA de Blanes descarta entrar a formar part de l´equip de govern

El grup municipal d'ICV-EUiA a l'Ajuntament de Blanes seguirà a l'oposició. Així ho ha decidit l'assemblea local de la formació, un posicionament que coincideix amb el de Batega per Blanes, ha explicat el regidor de la formació ecosocialista, Joan Salmeron, el qual ha afegit que estan oberts a col·laborar en aquells projectes que l'equip de govern pugui impulsar i que els semblin positius per a la ciutadania.

Salmeron ha expressat també que no donaran suport a una coalició perquè el PDeCAT aconsegueixi l'Alcaldia, cosa que garanteix a l'alcalde socialista, Miquel Lupiáñez, poder mantenir el govern fins a final del mandat, el juny de 2019.

Actualment, i des del ple de la setmana passada, l'equip de govern està integrat únicament pels quatre regidors del PSC, després de les sortides d'ERC i el PDeCAT per la violència policial durant la celebració del referèndum de l'1-O, per la manca d'implicació del batlle en el procés i perquè l'equip de govern rebia el suport, des de l'oposició, del regidor del PP.

Tant el PSC com ICV-EUiA i el PDeCAT compten amb quatre regidors, de manera que qualsevol intent per aconseguir un govern sòlid en un ple de 21 regidors i amb vuit formacions polítiques amb ideologies molt distants requereix, almenys, un acord entre dues de les que tenen quatr representants.

La decisió d'ICV-EUiA de no entrar a formar part de cap govern ho fa pràcticament inviable ja que, si per un costat no vol pactar amb els socialistes –però sí col·laborar-hi en els projectes que els semblin correctes–, per l'altre rebutja donar suport a qualsevol moviment que retornés el PDeCAT al govern.

Salmeron ha manifestat que el rebuig al PDeCAT és per qüestions ideològiques i que, de fet, ja van negar-se a formar part d'un govern local que inclogués CiU (ara PDeCAT) el 2015 perquè «no governarem amb la dreta».

En aquest sentit, el regidor d'ICV-EUiA ha explicat que, aleshores, des de CiU els van retreure que posessin la ideologica per davant del poble, un retret que ara s'ha tornat en contra dels convergents, ja que Salmeron entén que han posat qüestions externes a Blanes per davant del poble. Una consideració, ha precisat Salmeron, que ja ha traslladat al portaveu del PDeCAT, Quim Torrecillas.



Gestionar el dia a dia

De manera que sense el suport d'ICV-EUiA és pràcticament impossible un acord per una moció de censura contra Lupiáñez ja que requeriria un acord del PDeCAT amb ERC, Ciutadans, CUP i PP –Batega també ha decidit no formar part de cap govern–.

Salmeron considera que, si fos possible, la millor solució per a l'Ajuntament de Blanes seria que l'alcalde convoqués eleccions municipals. Però com que aquesta opció no és factible ja que les municipals es convoquen arreu en bloc, entén que el govern socialista, si no assoleix una majoria sòlida, s'ha de centrar a limitar-se a gestionar el dia a dia de la vila.