El Vot de Vila arriba als 222 anys de compliment al santuari del Vilar

Una de les tradicions més antigues que encara es conserven a Blanes és el Vot de Vila, una prometença que data del segle XVIII. La van fer els devots de la Verge del Vilar davant la temença que hi hagués una invasió de les tropes franceses.

Fidel a aquesta tradició, Blanes va renovar la prometença el migdia d'aquest passat diumenge al Santuari del Vilar. La lectura del Vot de Vila és el moment culminant de l'Aplec de Sant Rafel, que se celebra cada any el darrer diumenge del mes d'octubre. Amb la renovació d'aquest 2017, ja s'han complert els 222 anys d'ençà que es va fer per primera vegada, ja que es tracta d'una de les tradicions més longeves que hi ha arreu del territori gironí.

La celebració manté l'essència del que va ser, tot i el pas del temps. Investit de la cerimoniositat de temps enrere, la celebració la presideixen representants de l'Ajuntament de Blanes encapçalats pel seu alcalde, així com els membres de l'Obreria del Vilar. Precisament és el batlle, la màxima autoritat del municipi, qui s'ha d'encarregar any rere any de fer la lectura de la prometença.

Per tercer any consecutiu, es va encarregar de fer-ho Miquel Lupiáñez, que va llegir el text que encara es conserva en el seu redactat original, el català del segle XVIII. Poc abans que comencés la celebració, l'alcalde de Blanes va establir un paral·lelisme entre els fets que van provocar l'inici d'aquesta tradició i l'actual context polític : «Fa més de 200 anys, els ciutadans de Blanes temien l'arribada de les tropes franceses que estaven ocupant el territori català. Ara, per la situació de país que estem vivint tots, crec que el que toca és una major solidaritat i més diàleg. Hem de practicar més amor, fraternitat i entesa».

La celebració, que es coneix també popularment com l'Aplec Votiu del Vilar, l'organitzen els membres de l'Obreria del Santuari del Vilar amb el suport de l'Ajuntament de Blanes. Un dels obrers, Aitor Roger, va destacar la singularitat de l'aplec: «Actualment queden ben pocs indrets arreu de Catalunya on continuï perpetuant-se any rere any una tradició tan longeva, que compta amb més de 200 anys».

En aquest darrer sentit, els regidors i regidores del consistori, així com l'alcalde i d'altres autoritats, s'asseuen a la banda dreta de l'altar. A l'altre costat s'hi asseuen els membres de l'Obreria del Vilar, l'entitat que s'encarrega del manteniment del Santuari del Vilar. Actualment en formen part un total de 13 persones, de les quals quatre són dones –una presència que no va començar a ser habitual fins a finals del segle XX–. Entre els membres de l'Obreria del Vilar també s'hi compta el mossèn de la Parròquia Santa Teresa, de qui depèn el Santuari del Vilar.



Flors a la imatge

â€?Després de la lectura del Vot de Vila, l'aplec va continuar amb una missa concelebrada pels rectors de la vila. Un cop finalitzat el bicentenari acte, es va oferir un aperitiu davant del porxo del Santuari. Per donar un major relleu a la celebració de la festivitat de Sant Rafel, també es va perpetuar una tradició encetada fa cinc anys: l'alcalde, acompanyat d'un dels membres de l'Obreria del Vilar, van dipositar un centre de flors als peus de la imatge del sant que presideix un lateral de l'ermita. L'ofrena es va fer abans de la lectura del Vot de Vila.