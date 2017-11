La construcció de la nova resclosa d'Arbúcies haurà d'esperar fins a l'estiu que ve

La construcció de la nova resclosa al Molí de les Pipes d'Arbúcies, reivindicada durant dues dècades, haurà d'esperar fins al pròxim estiu. Així ho va precisar ahir l'alcalde, Pere Garriga (EPA), qui va explicar que aquesta obra s'havia de fer aquest estiu passat, però que s'ha «allargat» a causa d'una modificació sol·licitada per l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA). «El canvi proposat consistia a suavitzar l'escala de peixos i això va suposar refer tot el projecte» va indicar Garriga qui va avançar que la proposta definitiva es portarà a votació en el ple d'aquest novembre.

En aquest sentit, el batlle va recordar que aquesta actuació només es pot realitzar en períodes estivals, que és quan baixa menys aigua per la riera i que per aquest motiu, caldrà esperar fins al pròxim estiu. «Esperar no ens suposa cap problema perquè aquesta obra ens ajudarà a garantir l'aigua potable i de reg» va assenyalar l'alcalde, qui va voler remarcar que en la redacció del projecte, el consistori ha volgut ser «molt curós» a l'hora de mantenir l'equilibri entre el cabal ecològic de la zona i el consum de l'aigua de boca de la gent del poble. La riera d'Arbúcies està protegida a nivell mediambiental i es troba en el Parc Natural del Montseny.

La construcció de la nova resclosa permetrà substituir la infraestructura dels anys vuitanta que hi ha actualment en aquest paratge natural i que està feta amb sacs de sorra i pedres. Una actuació que fa més de 20 anys que l'Ajuntament espera, ja que quan es produeixen riuades, la força de l'aigua rebenta o arrossega aquests sacs, escampant la sorra torrent avall. Aquesta obra, que consistirà a substituir la resclosa actual per una feta només amb pedra, tindrà un cost d'execució de 125.000 euros que, segons el batlle, assumirà «íntegrament» l'empresa Sorea, que gestiona el servei local de l'aigua abastint el 97% de la població