Breda iniciarà el 26 de novembre la recollida de residus porta a porta

La recollida de residus a Breda es començarà a fer porta a porta a partir del 26 de novembre. Així ho va avançar dimarts l'Ajuntament a través d'un comunicat en el qual especificava que el nou sistema funcionarà per franges de residus «fomentant» així, un augment del reciclatge al municipi.

Aquest nou sistema implicarà que els veïns de la localitat hauran de deixar els seus residus a la porta de casa en uns dies i hores determinades per a cada fracció, en lloc de fer-ho com ara, en els contenidors d'envasos, paper i cartró, resta i orgànica, que desapareixeran dels carrers del municipi.

Segons el consistori, es facilitarà un cubell per a residus orgànics a cada llar, mentre que la resta de fraccions es podran dipositar en una bossa d'escombraries. En cas d'urgència, es disposarà d'una zona on es podran dipositar aquesta mena de residus a l'entorn del cementiri municipal. Respecte al vidre, la recollida se seguirà fent com fins ara.

Per a facilitar i explicar aquest canvi als veïns de la localitat, l'Ajuntament, juntament amb el Consell Comarcal de La Selva i l'empresa Nora Serveis Mediambientals -encarregada de la recollida de residus- iniciaran aquest dissabte, una campanya informativa.

L'acte està previst per a les onze del matí al Centre Cívic on s'hi portarà a terme una xerrada-vermut de presentació d'aquest servei i l'entrega dels primers equips de reciclatge. Durant els dies següents s'habilitaran punts d'informació a diversos punts del municipi i en diferents horaris on es podrà obtenir informació i recollir el cubell.



Incentivar el reciclatge

Segons va explicar l'Ajuntament, l'aplicació del sistema de recollida porta a porta a Breda busca «incentivar» el reciclatge al municipi, ja que actualment el nivell de reciclatge al poble és del voltant del 30%, molt lluny de l'objectiu del 60% per a l'any 2020 que marca la Generalitat en el seu Programa general de prevenció i gestió de residus de Catalunya.

Per arribar a aquest objectiu, la taxa dels abocadors s'incrementarà any rere any, motiu pel qual el consistori considera «necessari un canvi dràstic» del model de recollida per a impulsar el reciclatge.



A Riudellots, el 26 de novembre

A Riudellots, aquest sistema de recollida també començarà a funcionar el 26 de novembre. Com a Breda, es farà una presentació del servei divendres, a les set de la tarda, a la sala d'actes de l'Ajuntament. En l'acte hi participarà el director de l'Agència de Residus a Catalunya, Josep Maria Tost, que oferirà una exposició sobre La nova planificació en matèria de residus a Catalunya; l'alcaldessa, Montserrat Roura i el president del CCS, Salvador Balliu.