Caldes apujarà l´IBI, l´impost de matriculació i el de la recollida de residus

Caldes apujarà enguany l'IBI, l'impost de matriculació i l'impost de la recollida de residus, i reduirà les quotes d'activitats esportives i de lleure, després que l'Ajuntament aprovés dilluns al vespre, en un ple extraordinari, les ordenances fiscals per al 2018. L'aprovació es va fer amb vuit vots a favor, dos en contra i una abstenció.

Així, l'impost sobre béns immobles (IBI), s'apujarà un 2,1% a causa de la pujada del PIB català i deixant de banda la pujada del PIB a Girona que ha resultat ser d'un 2,4%. Així, per exemple, si una família paga 573 euros d'IBI, l'any vinent en passarà a pagar 585. Una altra de les taxes que augmentarà serà l'impost sobre vehicles de tracció mecànica, que no es tocava des de l'any 2009. La pujada suposarà un augment, per la majoria dels cotxes, de prop de tres euros en la taxa anual. El rebut de les escombraries augmentarà entre 7 i 8 euros a l'any sobre aquest impost i el consistori està estudiant implantar el porta a porta. També es van aprovar reduccions a les quotes referents a les activitats esportives i de lleure.