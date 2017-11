Jutgen un exboxejador per apallissar i abusar sexualment de la parella a Sils

L'Audiència de Girona va jutjar ahir un exboxejador que s'enfronta a una pena de 10 anys i 9 mesos de presó acusat d'apallissar i abusar sexualment de la seva parella a Sils. La fiscalia l'acusa de dos delictes de maltractament en l'àmbit de la violència domèstica, un delicte d'abús sexual amb penetració i un altre d'amenaces.

Els fets es remunten als dies 24 i 25 d'abril del 2013. Segons l'acusació pública, la parella feia poc temps que sortia però ja vivien plegats i tenien una relació anàloga al matrimoni. Els problemes van començar la tarda del 24 d'abril quan, segons va indicar l'acusació pública i va explicar la denunciant al judici, la parella estava en un bar de la urbanització quan van començar a discutir. En el transcurs de la disputa, l'home la va subjectar pels braços i li va mossegar l'orella. «Després va riure i va fer veure que era una broma», va explicar la dona. El fiscal va indicar que, tot i que la mossegada no causés lesions de gravetat, constitueix igualment un delicte de maltractament en l'àmbit de la violència de gènere perquè l'hauria fet durant una discussió i, per tant, no era «per jugar».

La parella va continuar passant el dia plegats fins que van tornar a casa a la nit. Segons va explicar la dona, tan bon punt van arribar l'acusat li va dir que volia mantenir relacions sexuals. «Jo no volia pel que havia passat abans però al final em vaig haver de deixar, tenia por», va dir. La fiscalia sosté que el processat va cometre un delicte d'abús sexual amb penetració perquè la dona «no va donar un consentiment vàlid» i l'acusat va actuar amb abús de superioritat.

El fiscal va relatar que a continuació, l'acusat va subjectar la víctima pel coll, amb força, i li va començar a retreure que hagués insultat la seva mare. L'agressió va anar pujant de to i el processat va començar a colpejar la denunciant a cops de puny. Després, va anar a buscar un ganivet de grans dimensions que va fer servir per colpejar-la, també, amb la part plana i li va posar al coll per intimidar-la. Després de clavar-li la pallissa, va exposar la fiscalia, la va amenaçar ja l'endemà al matí i li va dir que si deia alguna cosa, faria mal a les seves filles i als seus nets. «Així que em vaig maquillar per tapar les ferides i vam sortir al carrer per anar a fer unes gestions», va dir la dona, qui va relatar que el dia 26 d'abril, va aconseguir que l'acusat es prengués una medicació i va aprofitar que dormia per denunciar-lo a la policia. La dona va exposar que el processat la va estar perseguint i pressionant perquè retirés la denúncia, tal i com finalment va fer. «Em vaig enamorar d'ell i pensava que el podia regenerar», va exposar.



Petició d'absolució

L'acusat, que segons va explicar la seva advocada al judici va ser boxejador professional durant 14 anys, va negar els fets. L'home va assegurar que la denunciant «ha mentit». «Si li hagués donat un cop de puny, li hauria deixat l'ull tancat», va assegurar. El processat va apuntar que tot plegat és perquè ell no volia continuar la relació. «Era ella que venia a casa a buscar-me, jo no volia estar amb ella perquè bevia molt, però això ella no ho diu», va lamentar.

La seva advocada va sostenir que les ferides que tenia la dona eren de caràcter lleu i que no hi havia cap marca d'atac amb ganivet. També va exposar que les lesions que van objectivar els forenses podrien ser el resultat de pràctiques sexuals, com ara d'asfíxia pels morats al coll.

El fiscal demana que imposin una condemna global de 10 anys i 9 mesos de presó a l'acusat i que indemnitzi la víctima amb 6.350 euros. La defensa demana l'absolució. Com a alternativa, si el declaren culpable, al·lega dues circumstàncies atenuants. D'una banda, un trastorn d'alteració psíquica provocat per depressió i pel deteriorament cognitiu generat arran dels anys de boxa i el consum de tòxics i, de l'altra, un atenuant de dilacions indegudes perquè el cas ha trigat quatre anys i mig a arribar a judici.