PDeCAT, la CUP i ERC de Blanes volen pactar una coalició sobiranista

Els tres grups municipals sobiranistes de Blanes (PDeCAT, la CUP i ERC) estarien intentant tancar una coalició sobiranista amb la qual optar a l'alcaldia, una vegada es faci efectiva, en el ple de divendres, la renúncia de l'encara batlle, Miquel Lupiáñez. Així ho va confirmar, preguntat per Diari de Girona, el regidor d'ERC, Àngel Canosa, qui va precisar que «estan treballant» en aquesta possibilitat i que abans de tancar cap acord, esperaran a la celebració de l'assemblea local de la formació, prevista per avui al vespre.

Encara que aquesta coalició s'acabés fent efectiva, no sumarien els 11 regidors necessaris per poder investir un nou alcalde, ja que els convergents tenen quatre edils i els republicans i la CUP, dos respectivament. «Un front sobiranista existeix, però no vol dir que sigui excloent» va dir Canosa, qui va ressaltar que Blanes ara «necessita ser governat de manera àgil i no excloent».



Conservar l'alcaldia

D'altra banda, el PSC finalment intentarà conservar l'alcaldia, tot i que no ha revelat encara qui presentarà com a candidat. Així ho van confirmar ahir el regidor Mario Ros, i el primer secretari del PSC a les comarques de Girona, Marc Lamuà.

En cas que cap més formació presenti un candidat, o que aquest no obtingués una majoria simple (11 dels 21 vots) per aconseguir l'alcaldia, aquesta passaria automàticament a la llista més votada a les últimes municipals, és a dir, al PSC.