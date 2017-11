Cau un grup per robar en bars on es feien passar per clients i n'inutilitzaven les alarmes

Els Mossos d'Esquadra van detenir el passat 15 de novembre un grup acusat d'una vintena de robatoris en 24 bars de diverses localitats catalanes, on hores abans hi acudien simulant ser-ne clients i aprofitaven per inutilitzar les alarmes. Segons fonts policials, el grup estava format per sis persones de nacionalitat romanesa i van cometre els robatoris en establiments de Malgrat de Mar, Pineda de Mar, Premià de Mar, Granollers, Santa Coloma de Farners i Martorell, a més d'un estanc de la demarcació de Girona. Els detinguts estan acusats dels delictes de robatori amb força, danys, falsificació documental i pertinença a grup criminal. Un d'ells va quedar en llibertat després de declarar davant dels Mossos d'Esquadra mentre que els altres cinc van passar a disposició judicial divendres, dels quals un va ingressar a la presó i la resta va quedar en llibertat amb càrrecs.

Els investigadors de la comissaria d'Arenys de Mar van detectar que des de principis d'any s'havien produït diversos robatoris a establiments de la seva demarcació. En tots els casos, els robatoris es produïen en horari nocturn i tenien la característica que els locals tenien sistema d'alarma, però no s'activava tot i que estava connectada.

Habitualment, el grup es trobava en el local que volien robar la tarda anterior i, mentre prenien consumicions, estudiaven el local, la localització de la caixa enregistradora, les màquines escurabutxaques i l'emplaçament de volumètrics d'activació d'alarma.

En un moment de descuit, un membre del grup pintava amb esprai el volumètric que els podia detectar i activar l'alarma en el moment del robatori i així l'anul·laven. De matinada i amb el local tancat forçaven l'accés i entraven sense ser detectats pel volumètric, equipats amb guants i eines forçaven la caixa enregistradora i les màquines escurabutxaques i marxaven amb el botí.