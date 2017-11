El Consell Comarcal presenta un catàleg de productors selvatans

El Consell Comarcal de la Selva va presentar ahir el Catàleg que recull informació sobre 33 productors i elaboradors agroalimentaris de la comarca que participen en el projecte «Localitza». «A la comarca tenim un ventall de productes molt ampli que volem donar a conèixer i que hem plasmat i agrupat en un catàleg», va valorar ahir el president de l'ens, Salvador Balliu que va recordar que tots els productes són Km 0. Aquest document té 26 pàgines i s'hi pot trobar informació sobre les salses i melmelades de Can Moragues; les cerveses Popaire de Blanes; o el salsafí d'or de Santa Coloma de Farners. L'acte es va fer al Fòrum Gastronòmic de Girona, on l'ens té, per primer cop, un estand.