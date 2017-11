Detecten la presència del morrut de les palmeres a Santa Coloma de Farners

La plaga del morrut de les palmeres ja ha arribat a Santa Coloma de Farners. Concretament, s'ha detectat en una sola palmera ubicada al passeig de Sant Salvador on, segons va informar ahir l'Ajuntament, ja s'ha realitzat un tractament de xoc per tal d'intentar frenar la plaga i salvar l'arbre.

A més, durant aquesta setmana, el consistori té previst realitzar-hi un sanejament a fons per tal de comprovar si l'ull de la planta ha estat afectat. En cas que l'ull estigui en bones condicions es procedirà a establir un protocol de lluita i control de la plaga per intentar que es pugui salvar la palmera i erradicar la plaga. En cas contrari no es podrà fer res més que talar l'arbre per motius de seguretat.

El morrut de les palmeres ( Rhynchophorus ferrugineus Olivier) és un insecte que afecta moltes espècies de palmeres i que fa anys que es va estendre des del Sud-est asiàtic i la Polinèsia a tota la zona mediterrània. Les larves d'aquest escarabat es desenvolupen dins les palmeres i poden superar els 5 centímetres en l'últim estadi. Aquesta plaga és molt agressiva i ràpida i en poques setmanes asseca la pràctica totalitat de la corona i origina la mort de la palmera