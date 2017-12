Condemnen un home a dos anys de presó per clavar una ganivetada a un altre

L'Audiència de Girona va condemnar ahir un home acusat d'atacar-ne un altre utilitzant una ganiveta d'afaitar. El ministeri fiscal i la defensa van arribar a un acord i se li imposen 2 anys de presó, els quals no haurà de complir si ingressa una suma de 1.321 euros en un període de tres mesos com a indemnització a la persona que va resultar agredida.

Els fets es remunten al 4 de setembre del 2014 a la localitat de Lloret de Mar. Prop de les quatre de la matinada, a l'avinguda Amèrica, un enfrontament entre dos grups - entre els quals es trobaven la víctima i el germà de l'home que ha estat jutjat - va desembocar en una baralla més agressiva. Tal com es relata als escrits de la fiscalia, després d'un forcejament el germà de l'acusat va propinar diversos cops a la víctima i li va acabar arrancant un tros d'orella d'una mossegada.

En el marc de tota aquesta batussa, l'acusat que es va jutjar ahir es va introduir a la baralla atacant a la víctima per darrere amb una ganiveta d'afaitar. Com a conseqüència d'aquestes lesions, la víctima va necessitar atenció mèdica immediata i, posteriorment, li van quedar seqüeles de perjudici estètic. També va necessitar un total de dotze dies de curació, dels quals nou van ser impeditius.



Fugit des del juny

En un primer moment, el fiscal del cas demanava tres anys de presó per a l'acusat per un delicte de lesions amb instrument perillós i quatre anys i mig més per al seu germà, a qui se li imputa una falta i un delicte de lesions amb deformitat. Malgrat la sentència inicial, abans de començar el judici la fiscalia i la defensa de l'acusat van arribar a un acord previ i la jutge va acabar dictant la sentència a viva veu. Les dues parts van renunciar a la prova i es va donar el judici per finalitzat durant el mateix matí.

Pel que fa a l'altre processat no es va poder jutjar perquè es troba fugit des del passat mes de juny. De moment es desconeix on para i, per aquest motiu, l'Audiència de Girona ja ha emès una ordre de recerca i detenció contra ell.