Engreixar la cistella solidària d'en Pep a Fogars

Amb l´arribada de les festes de Nadal, torna també a la comissaria de la Guàrdia Municipal de Fogars de la Selva en Pep, un ancià de Massanes que des de fa quatre anys els entrega una cistella solidària perquè sigui entregada a una família necessitada del municipi. La petita panera inclou aliments de primera necessitat com llet o llegums, però també altres com refrescos o cava perquè els seus receptors puguin celebrar les festes nadalenques.

Enguany, però, els agents de la Guàrdia Municipal han decidit donar suport a aquest acte desinteressat de generositat fent una crida ciutadana per engreixar la petita cistella. «Volem aprofitar la filosofia d´en Josep i propagar aquesta iniciativa tan bonica», va ressaltar el cap del cos, Salvador Martínez, qui va precisar que en Pep és un ancià «humil i molt trempat» que els visita cada Nadal acompanyat de la seva esposa. «Cada any li proposem que entregui la cistella ell mateix però ens diu que ho fem nosaltres, que coneixem la gent que més ho necessita», va remarcar el cap del cos.

Èxit de convocatòria

Tot i que la crida la van començar a fer dijous a través de les xarxes socials, de moment ja són diverses les persones que han portat personalment productes com tor­rons, bombons o caldo a les dependències policials. «Ens està trucant molta gent del poble i també d´altres llocs i fins i tot alguna empresa, preguntant-nos quins productes es necessiten», va explicar Martínez, qui va precisar que, de moment, una entitat local ja s´ha adherit a la iniciativa. «L´objectiu és omplir de solidaritat la comissaria», va recalcar el cap de la guàrdia de Fogars.

L´únic requisit que es demana amb relació als productes a donar és que sigui envasat i que tingui una data de caducitat raonable. «Quan ho tinguem tot, ens reunirem amb serveis socials per saber quina o quines famílies passen més dificultats i el 24 de desembre entregarem la cistella embolicada i els productes», va puntualitzar Martínez, qui va recordar que a part d´aquesta iniciativa a l´escola del poble també s´hi està realitzant una recollida d´aliments.