Caldes tanca la circulació a la carretera de Llagostera

El poble de Caldes de Malavella ja té preparat el pas alternatiu amb motiu de les obres de la carretera de Llagostera. Al llarg de la jornada d'ahir es van pintar els nous traçats i l'Ajuntament tenia previst que a darrera hora de la tarda ja es tallés la circulació en aquesta via.

L'obra de la carretera de Llagostera està previst que duri sis mesos aproximadament. Entre d'altres, es vol fer una rotonda a l'alçada del Parc de la Sardana, asfaltar i fer més amples les voreres així com fer una línia de serveis nova. Tot i que fa setmanes que ja s'està treballant, sobretot fent forats per passar les noves línies de serveis (enllumenat, clavegueram i aigua), ahir es va pintar el traçat alternatiu que permetrà desallotjar per complet la carretera de Llagostera per seguir treballant-hi. Pel que fa els cotxes, s'instal·laran uns semàfors que faran pas alternatiu i en cap moment es tallarà el pas d'aquests vehicles. La situació canvia en el cas dels camions de més de 3.500 quilos, que no podran entrar al municipi. Per a la resta, només els que van a carregar o descarregar, es recomana passar per la carretera de Llagostera en el seu pas per Cassà de la Selva.