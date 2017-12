Tossa reforma el paviment de la pista del Casal de Joves

L'Ajuntament de Tossa de Mar executa una nova actuació de millora del Casal de Joves. Si en un primer moment es va actuar dins l'edifici amb el canvi de mobiliari, es van pintar les aules, es va millorar la calefacció, es va col·locar parquet i miralls a diverses sales, es van renovar els ordinadors i es van col·locar reixes de ferro a les portes de l'edifici per millorar la seguretat; ara s'ha optat per una actuació a la pista poliesportiva exterior i l'enjardinament.

Concretament, s'està portant a terme la reforma del paviment de la pista poliesportiva exterior, que es pintarà de color vermell amb ratlles de colors que marcaran les diverses modalitats esportives, i també s'està realitzant la millora de tot l'enjardinament del casal, amb la instal·lació de reg nou. El cost de l'actuació és d'uns 15.000 euros i estarà enllestida abans de Nadal, ha informat l'Ajuntament.

El Casal de Joves està format per diverses sales (d'ordinadors, de jocs, de cursets o de tallers, entre altres) i d'una pista poliesportiva exterior. L'Ajuntament també ha impulsat el projecte #Revifa per tal que s'hi porten a terme noves activitats gratuïtes per engrescar el jovent a participar.