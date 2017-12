Blanes felicita el Nadal amb arbres engalanats amb paraules

Arbres de Nadal decorats amb paraules és la iniciativa amb què, per segon any consecutiu, l'Oficina de Català de Blanes ha decidit celebrar les festes i contribuir a mantenir la bona salut de la llengua. L'acció consisteix a repartir uns arbres de Nadal fets de cartró en els quals s'han penjat fulls amb forma de bola rodona, que recorda els típics ornaments nadalencs, on hi ha un espai en blanc disponible perquè tothom hi posi el que vulgui. L'objectiu és que s'hi escriguin les paraules que ja no es diuen però es recorden, les que agraden moltíssim, les que disgusten, les que expressen un desig, o qualsevol altra. Per això, ahir, dia de Sant Esteve i com es tradició a Sant Gregori es va poder veure la darrera actuació de les quatre que fan per les dates de Nadal. Tres representacions, el 20 de desembre, que són per a tots els alumnes de l'escola i per les mateixes famílies d'alumnes de sisè i l'última representació, la del 26 de desembre, que és sempre oberta a tothom. Precissament ahir prop de 500 persones de públic van omplir el teatre de l'Espai la Pineda. Un equipament cultural que enguany també celebra 10 anys des de la seva inauguració.Aquests també són uns Pastorets solidaris ja que la recaptació de l'entrada és en favor de La Marató de TV3.Els Pastorets és una de les vint activitats que formen part de la programació d'aquestes festes a Sant Gregori.