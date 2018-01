Fomenten la inserció laboral, l'economia social i cooperativa a Santa Coloma

L'Ajuntament de Santa Coloma de Farners, a través de la regidoria d'Educació, Promoció Econòmica i Ocupació, vol fomentar l'economia social i cooperativa com a eina d'inserció laboral al municipi. Amb aquest objectiu, al Centre Eix de Negoci de la capital selvatana ha començat a treballar aquesta setmana una persona a mitja jornada, per desenvolupar un projecte que encapçala la Xarxa d'Ateneus Cooperatius de les Comarques Gironines, a la qual el consistori colomenc està adherit.

A través de subvencions del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, aquesta Xarxa pretén afavorir la creació d'empreses d'economia social i cooperativa, així com la viabilitat i sostenibilitat dels projectes i experiències existents al territori per millorar l'ocupació a través de la creació de nous llocs de treball, i el desenvolupament del territori. Santa Coloma forma part d'un dels tres cercles (Central, Est i Oest) en què s'organitza aquesta Xarxa a la demarcació, juntament amb el Consell Comarcal de la Selva, l'Ajuntament d'Olot i el col·lectiu Núria. El Cercle Cooperatiu 1 de Terres Gironines (denominat Cercle OEST) té la seva seu central repartida entre Olot i Santa Coloma de Farners, però també es desenvoluparan accions a Blanes, Sils i Ripoll.

"Aquesta serà una molt bona aposta per iniciar i fomentar el treball cooperatiu tot intentant sumar esforços per a empènyer l'economia social i cooperativa en el nostre territori", afirma la regidora d'Educació, Promoció Econòmica i Ocupació de l'Ajuntament de Santa Coloma de Farners, Teresa Garcia. El projecte preveu desenvolupar una sèrie d'actuacions fins al 31 d'octubre del 2018, entre les quals hi ha les d'identificar empreses d'economia social i cooperativa a la zona; identificar bones pràctiques d'aquestes empreses; participar o organitzar accions que donin visibilitat al valor afegit d'aquest tipus d'empreses; fomentar la creació de cooperatives i societats laborals com a fórmula alternativa a les associacions i empreses, i que generin llocs de feina; acompanyar aquelles associacions i empreses que s'avinguin a fer el trànsit cap a cooperativa o societat laboral; o promoure la creació de projectes d'economia social que neixin a partir de la col·laboració entre empreses d'economia social i cooperatives.

Per a tota la demarcació de Girona, la Xarxa d'Ateneus Cooperatius s'ha proposat, en un any, assolir una sèrie d'objectius: 100 persones ateses (250 per cada cercle), 30 projectes acompanyats (10 a cada cercle) i 3% d'inserció laboral.



L'origen de la Xarxa



El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies va atorgar el mes passat una subvenció a la Fundació Privada Gentis per posar en marxa a la demarcació de Girona la Xarxa d'Ateneus Cooperatius i projectes Aracoop per al foment de l'economia social i del cooperativisme. La sol·licitud d'aquesta subvenció comprenia també una sèrie d'ens associats (beneficiaris del projecte), entre els quals s'hi compten l'Ajuntament de Santa Coloma de Farners i el Consell Comarcal de la Selva, a través del Centre Eix de Negoci.