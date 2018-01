Liciten la redacció de l'estudi informatiu de la variant de Sils i Riudarenes

Territori va treure a licitació, dimarts, el contracte de serveis per a l'assistència tècnica en la redacció de l'estudi informatiu de la variant de Sils i Riudarenes a la C-63 per un import de 189.600,00 euros. Segons l'anunci, els interessats tindran un termini de vuit mesos per redactar el document i podran presentar la seva oferta fins al 31 de gener a la una del migdia. La Generalitat impulsa aquesta variant per descongestionar el trànsit de les travesseres de la C-63 al seu pas pels dos municipis. Actualment, aquesta comarcal suporta una intensitat mitjana de 8.000 vehicles al dia.