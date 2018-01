Trenta anys esperant per ser el Pare Pelegrí

Ha mesura que s´acosta la data del 20 de gener –diada de Sant Sebastià– Tossa de Mar es va preparant per complir, un any més, amb una prometença ancestral: el Vot del Poble, conegut més popularment com El Pelegrí. Diu la tradició que la pesta es va abatre sobre la vila i els tossencs varen demanar la intercessió d´aquest sant, prometent que anirien perpètuament tots en pelegrinatge fins a la seva capella més propera. L´epidèmia desaparegué i els vilatans compliren el seu vot.

Anys després, demanaren i reberen autorització eclesiàstica per en­viar un sol home en representació de tot el poble fins a Santa Coloma de Farners. D´aquesta manera va néixer el Pelegrí, el qual ha continuat seguint l´antiga tradició fins als nostres dies.

Enguany han estat un total de 1.675 fidels els que han acompanyat el Pare Pelegrí en els seus quaranta quilòmetres de recorregut fins a la localitat de Santa Coloma de Farners. D´aquests, 767 eren homes i 908 eren dones i, com a mostra de devoció, una vuitantena van dur a terme el pelegrinatge sense calçat. El bon temps que va acompanyar la jornada va afavorir una major afluència de persones respecte als anys anteriors, prop de mig miler més.

L´honor de representar els vilatans en aquest compromís etern va recaure sobre Lluís Soler Capdevila, un hoteler de 43 anys que va rebre la notícia de bon matí amb molta emoció. Aquest veí de Tossa feia trenta anys que esperava per ser l´escollit i, durant la celebració de la missa del Cantar a l´església de Sant Vicenç, la notícia li va fer saltar alguna llàgrima. Com és costum, el Pare Pelegrí va aparèixer vestit amb un gambeto marró cenyit amb una corretja de cuir negre amb sivella, amb l´esclavina negra amb medalles i petxines col·locada sobre les seves espatlles i amb el barret de feltre de color negre.

Després de la presentació del Pelegrí va tenir lloc la celebració de l´eucaristia i seguidament la processó per traslladar la imatge de Sant Sebastià fins a la capella dels Socors, des d´on les autoritats van entregar al Pelegrí el salconduit –en què l´Ajuntament sol·licita a les autoritats civils i eclesiàstiques que facilitin el pelegrinatge– i el durillo per pagar, de manera simbòlica, els oficis a Santa Coloma de Farners.

Més tard i després de l´esmorzar a Ca l´Avi, el Pelegrí es va dirigir a Terra Negra, al punt que limita amb Llagostera, Vidreres i Caldes. Allà ja l´esperava un bon grup de gent, la majoria esmorzant i agafant forces per sumar-se al pelegrinatge. El ventall de motius va ser d´allò més variat i mentre alguns s´ho prenien com una bona estona amb família, d´altres ho feien seguint un sentiment més íntim i profund. És el cas de l´Elisabet Leon, una jove que va explicar que era la seva dotzena vegada al Pelegrí. «És maco per tots aquells que realment senten els valors de venir a fer aquesta prometença, però hi ha molts que per desgràcia s´ho prenen com una excursió», va explicar, afegint que «és emotiu any rere any trobar-se amb les mateixes persones renovant els seus vots».

Una opinió semblant a la de Xavier Blanc, un fidel convençut que va anar a fer el Pelegrí per 27a vegada. «És molt important venir a fer un dia de reflexió i de pregària per revisar allò que s´ha fet l´any passat i fer que aquest any sigui millor», va assegurar.

No tots els participants eren fidels devots, també van assistir a la caminada altres persones que deslligaven l´acte de la seva religiositat i que anaven a passar una bona estona o simplement a donar suport als tossencs. Així ho va descriure la Clara Sala. «Cada any venim tots els cosins i ens ho passem molt bé, és una manera de gaudir de la família i d´una tradició que fa molt temps que existeix», va assegurar.

També ho veu de la mateixa manera Josep Casassaies, que creu que cada persona ho ha de fer de la manera que cregui més adient. «Hi ha gent que ve per la part més religiosa i d´altres, per una més festiva» va dir.

Un cop reunits els acompanyants i a dalt d´una roca, el Pare Pelegrí va pronunciar tres vegades la seva frase més coneguda.

Ei, ep! Ja hi sou tots?

Sííííííí! Van contestar a l´uníson totes les persones. Tot seguit, van resar tres senyals de la creu, tres parenostres i tres avemaries (un per Sant Sebastià, un per Sant Vicenç i un per l´Àngel de la Guarda). Fetes les recomanacions, els caminants van enfilar cap al Molí de la Selva, on en creuar el pas sobre la riera es va fer el recompte i es van lliurar els respectius distintius.

Després de fer una parada per dinar a mig camí –als Terrassos–, els caminants van reprendre el recorregut fins a la capella de Sant Sebastià, a Santa Coloma de Farners. Durant el darrer tram el Pelegrí va encapçalar l´últim trajecte acompanyat de diverses autoritats. Ja a la capella, es va resar un rosari per fer complir el vot i es van fer les cerimònies de costum i el Pelegrí va aprofitar per fer la visita al temple.

Avui la jornada començarà amb una altra missa i es farà el camí de tornada de Santa Coloma de Farners fins a Tossa de Mar. Està previst que l´entrada al municipi es faci quan ja sigui fosc i que amb el repic de les campanes es compleixi, un any més, el vot.