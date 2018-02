Crema un camió carregat de bateries de plom a Caldes de Malavella

L'incendi d'un camió carregat de bateries de plom va obligar ahir a la tarda a activar l'alerta del pla Transcat, segons van informar Protecció Civil i els Bombers de la Generalitat.

El foc va començar al voltant d'un quart de cinc de la tarda al quilòmetre 1 de la GI-673 -a l'entrada d'una urbanització del municipi- que va quedar tallada en els dos sentits de la circulació.

L'incendi s'hauria produït per un contacte elèctric entre les bateries de plom que transportava el camió. De fet, el conductor va començar a sentir pudor de fum i ell mateix va parar el vehicle abans que comencés l'incendi, tal i com van explicar des de la policia local de Caldes.

Com a conseqüència de les flames, les bateries van anar explotant i van deixar anar un àcid que els bombers van haver de contenir. El vehicle portava placa de mercaderies perilloses però no el número ONU.

Un total de sis dotacions dels bombers, inclòs el furgó de risc químic, dues dotacions de Mossos i una altra del Sistema d'Emergències Mèdiques es van desplaçar al lloc dels fets.

El foc no va causar ferits i cap a les cinc de la tarda ja es va donar per extingit. Mitja hora més tard, una grua va retirar el vehicle i es va desactivar l'alerta Transcat (Pla especial d'emergències per accidents en el transport de mercaderies perilloses.