L'Ajuntament de Vidreres apareix vinculat a un local eròtic a Google

Buscar la web de l'Ajuntament de Vidreres a Google i acabar visitant una pàgina de contingut eròtic i sexual. Això és el que s'estan trobant, des de dilluns, els usuaris interessats a consultar informació a la web de l'ens municipal. I és que, a Google, la primera pàgina que apareix en el cercador com a «Ajuntament de Vidreres» remet directament a un espai anomenat 100 Momentos en el qual s'hi anuncien activitats de caràcter eròtic i sexual.

Quan l'usuari clica a l'enllaç, no hi apareixen les opcions per accedir a la seu electrònica, el govern obert o als serveis municipals com seria d'esperar, sinó que va a parar a un espai on s'ofereixen «massatges tàntrics, ruletes eròtiques o Sex Valentin», entre altres propostes. Tot i que inicialment pot semblar una broma o un original anunci de la programació del carnaval vidrerenc d'enguany, no ho és. En realitat, es tracta d'un espai que no té res a veure amb Vidreres, ja que publicita un local ubicat al barri de Salamanca, al centre de Madrid.

Segons informa l'empresa a la web, Momentos és «un local d'ambient liberal o swinger» en el qual les parelles o nois i noies que van sols/es poden «desenvolupar totes les seves fantasies de la manera més còmoda». Bàsicament, s'ofereixen intercanvis sexuals en instal·lacions com: una habitació fosca, un vagó de tren, jacuzzis, una habitació amb un llit rodó i miralls al sostre o dues sales amb glory hole, és a dir, amb un forat en una paret o envà que s'utilitza per observar o mantenir relacions sexuals amb la persona que es troba a l'altre costat.



Reacció del consistori

En cap racó de la web, però, hi apareix cap vinculació amb la localitat selvatana, motiu pel qual el consistori vidrerenc creu que aquesta empresa ha utilitzat els termes «Ajuntament de Vidreres» com a paraules clau per escalar posicions dins de Google. «Creiem que no som l'únic ajuntament afectat, i que n'han utilitzat d'altres per posicionar-se», va explicar ahir l'alcalde, Jordi Camps, qui va avançar que denunciaran aquesta utilització il·lícita de l'ens municipal a l'empressa nord-americana per tal que ho elimini. «De moment, els nostres tècnics estan mirant de solucionar-ho», va afegir.

En aquest sentit, Camps va ressaltar que aquesta empresa no té «res a veure amb Vidreres» i que «no els interessa» que es vinculi la localitat amb aquests continguts de caràcter sexual. «Volem un turisme familiar, que busqui conèixer la Costa Brava interior, gaudir de les nostres serralades fent senderisme o BTT i dels nostres comerços i restaurants», va assegurar el batlle, afegint que, de moment, no han rebut queixes dels veïns relacionades amb aquest fet.