Les ampliacions il·legals dels càmpings de Blanes tornaran a ser debat al ple

L'equip de Govern de Blanes (PSC) portarà a debat, en el ple d'aquesta tarda, un nou punt sobre les ampliaciosn il·legals dels càmpings Bella Terra i Blanc d'Eivissa. En aquesta ocasió, es proposarà a la resta de grups municipals demanar a l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) un informe sobre la possibilitat d'incorporar al planejament urbanístic (POUM) aquestes edificacions alçades de manera il·legal en sòl no urbanitzable de protecció agrícola i sense llicència. «Volem saber que diu la Generalitat perquè en funció d'aquesta informació els partits puguin decidir si incloure'l o no al POUM» va explicar ahir la regidora d'Urbanisme Pepa Celaya (PSC). En cas que l'informe fos favorable i existís una majoria política que hi donés suport, aquestes ampliacions s'incorporarien el POUM per a la seva aprovació provisional.

D'altra banda, en pocs dies la policia podria procedir a tancar part de les instal·lacions del càmping Bella Terra, després que el passat 29 de gener, l'alcalde Mario Ros, firmes un decret mitjançant el qual s'informava el propietari que disposava d'un mes per aturar l'ús d'aquestes instal·lacions i «restituir la realitat física alterada».

En aquest sentit, segons Celaya, el particular encara no ha procedit a fer aquest pas ni cap altre del qual se'n tingui coneixement des del consistori. En cas de no realitzar-se cap moviment en els propers dies, la policia podria tancar, la pròxima setmana, part d'aquest equipament turístic.