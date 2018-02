El propietari dels hotels que punxaven la llum a Lloret diu que «pagava les factures»

El suposat frau als quatre hotels pirata de Lloret de Mar que punxaven il·legalment la llum està arribant a judici. Endesa reclama a l'empresari José Luis Velasco un total de 378.000 euros. D'aquests, 210.000 són de factures pendents de cobrar de la comercialitzadora, mentre que els 168.000 restants són l'estimació del frau en consum d'energia. Per defraudació de fluid elèctric, l'empresari afronta quatre judicis per haver punxat la llum, presumptament, sense tenir un contracte en vigor. Els establiments afectats són el Marina Sand, el Savoy, el Sun Village i el Mediterranean Sand.

Ahir, els jutjats de Blanes havien de jutjar els casos de l'hotel Savoy i el Marina Sand, però aquest últim va quedar ajornat fins al 16 de març perquè no s'havia citat degudament un dels acusats.



Culpes als llogaters

El que sí que es va celebrar al Jutjat d'instrucció 1 de Blanes va ser el judici pel Savoy. Durant la seva declaració, l'empresari José Luis Velasco va culpar de la defraudació a l'empresa qui va llogar l'establiment al juny. Velasco, el seu fill i la seva dona són socis de l'empresa Savoy Fenals, que durant quinze anys havia gestionat l'establiment. Segons va detallar, l'any 2016 Tiranto passa a ser l'empresa que explotava l'hotel a canvi d'un lloguer als propietaris. Velasco va assegurar que mentre ell estava al capdavant de l'hotel «sempre» es van pagar les factures. Just en el moment de relleu d'empresa, es van contractar els serveis d'un electricista perquè fes el canvi de nom. Ell i la família Velasco són els quatre denunciats per l'acusació particular exercida per Endesa.

Tots quatre van negar saber res sobre la situació irregular del subministrament d'electricitat a l'hotel Savoy. Velasco va assenyalar directament l'empresa llogatera mentre que la dona i el fill es van desvincular de la gestió del negoci i van dir que només anaven a «ajudar» a l'hotel. El fill va assegurar que no estava al corrent dels pagaments i la dona va exposar que no estava al cas de la gestió dels comptes perquè ella només es dedicava a «repassar albarans».

Un antic director de l'hotel Savoy que va declarar com a testimoni va desmentir la seva versió. «La seva dona es posava on no tocava», va assegurar, i va posar com a exemple que volia intervenir en assumptes com la decoració de l'hotel. En el cas del fill, l'antic treballador va explicar que era l'encarregat de recollir cada matí la recaptació de l'establiment. Per la seva banda, l'electricista –que és entre els processats– es va defensar assegurant que es va dedicar només a fer el «canvi de nom» dels comptadors.

Per la seva part, els diferents inspectors d'Endesa i altres tècnics van assegurar que l'hotel tenia un historial inicial d'impagaments de factures. La primera baixa per impagament es va produir el mateix 2016 i la situació es va anar repetint fins que finalment l'hotel es va connectar a la xarxa elèctrica sense pagar.



Multes i absolució

L'acusació particular demana als acusats que responguin com a responsables d'un frau quantificat en 27.988 euros. Aquesta xifra inclou l'electricitat que no van pagar i un recàrrec. A més, sol·licita una multa de 7.200 euros pel delicte. El fiscal demana que la multa sigui la meitat, 3.600 euros, ja que també veu acreditat el delicte de frau elèctric. La defensa de l'operari va demanar l'absolució. El cas va quedar vist per a sentència.