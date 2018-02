Els investigadors no tenen "cap dubte" que Magentí és l'autor

Els Mossos d'Esquadra han traslladat el detingut pel doble crim de Susqueda a Anglès (Selva) per fer els escorcolls. En aquests moments la comitiva judicial i la policia científica estan en un immoble del carrer Font del Canyó número 16, on viuria la mare del sospitós.

Els investigadors asseguren que no tenen "cap dubte" que Magentí és l'autor. Tot i que no han desvetllat quins indicis apunten a ell, han assegurat que hi ha "càrrega probatòria". Fa setmanes que el focus dels investigadors es va situar sobre el veí d'Anglès i, durant aquest temps, han anat recopilant proves. Els escorcolls que es faran al llarg del dia també han de servir per trobar proves.

Al llarg d'aquests temps, els investigadors han visualitzat les càmeres de videovigilància que hi ha a l'accés del pantà i també han analitzat els repetidors de telefonia propers per intentar determinar qui hi havia a la zona. A més, la unitat aquàtica ha seguit rastrejant el fons del pantà buscant altres indicis, com l'arma usada o una motxilla que una de les víctimes podia haver dut a l'esquena i que podria haver perdut durant el temps que van estar submergits.

Magentí es va tornar a casa amb una dona colombiana que, segons fonts del cas, hauria tornat al seu país d'origen. Rodríguez no ha volgut confirmar que la detenció s'hagi precipitat davant la sospita que l'arrestat tingués intenció d'abandonar el país durant un temps indeterminat.