Adjudiquen la redacció dels estudis de la variant de Sils i Riudarenes

El Departament de Territori i Sostenibilitat ha adjudicat la redacció de l'estudi informatiu i de l'estudi d'impacte ambiental de la variant de la C-63 a Sils i Riudarenes. Aquest projecte, informa el Govern, vol evitar el trànsit de pas per les actuals travesseres i afavorir, així, la seguretat i la fluïdesa de la mobilitat en aquest entorn. Es preveu que els estudis quedin redactats a principis de l'any vinent, per tal de sotmetre'ls a informació pública i tramitació ambiental.

La carretera C-63 uneix Santa Coloma de Farners, Sils, Riudarenes, Vidreres i Lloret de Mar. Actualment, travessa els nuclis urbans de Sils i Riudarenes, que estan propers, per la qual cosa es planteja la construcció d'una variant conjunta, d'uns 7 quilòmetres de longitud, que eviti la circulació de pas per l'interior d'aquestes poblacions. En aquest entorn, la C-63 registra un trànsit de més de 8.000 vehicles diaris de mitjana.

L'àmbit dels estudis que ara s'han adjudicat s'inicia a l'enllaç de la C-63 amb l'autovia A-2 i finalitza al nord del nucli urbà de Riudarenes. Els estudis definiran diverses alternatives de traçat per a disminuir el trànsit per les travesseres i reforçar la connectivitat local, tot minimitzant l'impacte en el territori, ha informat el Departament. Es preveu una nova carretera formada per dos carrils de 3,5 metres i dos vorals d'1,5 metres d'amplada cadascun i encreuaments viaris a diferent nivell.

El traçat inclourà un enllaç amb la GI-555 (carretera de les Mallorquines) i, pel nord, s'analitzarà un nou enllaç entre els nuclis de Santa Coloma de Farners i Riudarenes. D'altra banda, el tram final serà compatible amb la futura variant de la C-63 a Santa Coloma de Farners, actualment en redacció del projecte constructiu.

Els treballs de l'estudi informatiu també analitzaran la demanda prevista segons cada alternativa de traçat i es duran a terme informes geotècnics per a cada alternativa.

La redacció de l'estudi informatiu s'ha adjudicat per 208.000 euros i la de l'estudi d´impacte ambiental, per 67.000 euros. Es calcula que la construcció de la variant pot comportar una inversió d'uns 46 milions d'euros.