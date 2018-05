Condueix sense carnet, provoca un accident i quintuplica la taxa d'alcohol

Conduir sota els efectes de l´alcohol pot tenir greus conseqüències i no només per al xofer del vehicle sinó també pels altres usuaris de la via. Aquest dilluns 1 de maig a la nit, la Policia Local de Blanes va detenir dos joves conductors per anar molt beguts al volant i a més, per provocar dos accidents de trànsit.

El primer dels fets va succeir al carrer del Mediterrani de la vila, davant d´una discoteca. La conductora, una jove de 30 anys, va envair el carril contrari va acabar xocant contra dos cotxes. Un d´ells va acabar amb sinistre total i l´altre va patir danys. Per sort no hi va haver ferits de gravetat. Aquesta conductora va fugir i la Policia Local va enxampar-los amagats prop del lloc dels fets. La conductora, no té carnet de conduir i els agents van veure que estava sota els efectes de les begudes alcohòliques i per aquest motiu li van fer el test. La jove va donar 1,31 mg/litres d´aire expirat el que suposa més que quintuplicar la taxa màxima permesa de 0,25 mg/litre.

Aquella mateixa nit, els agents de la Policia Local van enxampar un altre jove, també sense permís de conduir al voltant d´un cotxe que es va accidentar també al carrer Mediterrani. Un jove de 31 anys, va xocar contra un cotxe patrulla de la Policia Local i un altre vehicle. Els agents van comprovar que no tenia carnet i en fer-li la prova d´alcoholèmia i va donar un positiu de 0,70mg/litre, el que suposa gairebé triplicar la taxa permesa. Ambdós conductors van acabar detinguts per delictes contra la seguretat del trànsit.