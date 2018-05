Evacuen un gimnàs de Blanes a causa del dens fum causat per un incendi

Els usuaris d'un gimnàs de Blanes es van emportar ahir un bon ensurt, a causa d'un petit incendi que va obligar els Bombers a fer una evacuació preventiva. Segons va informar aquest cos d'emergències, l'avís es va produir cap a les tres del migdia informant que un petit incendi a la caixa de llums havia generat un dens fum al gimnàs situat a l'avinguda Europa, 43. Fins al lloc s'hi van desplaçar tres dotacions de Bombers i una ambulància del SEM. Tot i això, no hi va haver cap ferit. Per la seva part, el local va informar que a causa de l'incident i per la salut dels usuaris restarà tancat tot el dia d'avui.