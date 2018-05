Lloret Enderrocaran les graderies de Pere Torrent

L'Ajuntament de Lloret de Mar enderrocarà les graderies de la plaça Pere Torrent abans de finals d'any. Segons va informar dilluns Nova Ràdio Lloret, la intenció del consistori lloretenc és transformar la plaça per millorar la imatge d'aquest espai, facilitar el pas cap als carrers comercials i donar visibilitat a la Casa de la Cultura. Tot i que la retirada de les grades serà l'actuació més destacada de la remodelació de la plaça, també s'aprofitarà l'obra per reparar les filtracions que hi ha a l'aparcament i habilitar un espai verd.