Arrenca la Festa de la Revolta dels Segadors a Santa Coloma de Farners

La 13a edició de la Festa de la Revolta dels Segadors de Santa Coloma de Farners va arrencar ahir a la tarda amb el pregó llegit per Pere Torra en substitució del seu germà, Quim Torra, qui a causa de la seva candidatura a la presidència de la Generalitat de Catalunya no va poder assistir a l'acte. L'esdeveniment que va donar el tret de sortida oficial a la festa va tenir lloc a dos quarts de nou del vespre a la plaça Farners. Abans, però, es va presentar la cervesa Falç de cerveses Trabuc i es va portar a terme la recreació històrica del judici d'un bandoler per part del Tercios. Després del pregó de la Revolta, es va celebrar un sopar popular i un espectacle de cant i dansa amb els Cantaires de Farners i Revolta en dansa Músics.

Els actes seguiran avui a partir de les nou del matí amb l'obertura del campament Segador o el servei de taverna ambientada, a càrrec de La Sega 1640. A les deu a la plaça Farners, es farà la plantada de gegants i cercavila amb la Colla Gegantera de Santa Coloma i més tard, l'espectacle infantil a càrrec de Jordi Tonnieti. Al llarg del dia, es duran a terme diferents visites teatralitzades i recreacions històriques, entre altres activitats. Serà a un quart de set de la tarda quan començarà el concert de gloses improvisades, a càrrec dels glosadors i, al vespre, es farà la representació teatral Temps de Revolta.

A la nit, es viurà el correfoc pels carrers de la vila a càrrec dels Diables d'en Pere Botero i després del concert de La Puça.



Actes fins diumenge

La festa seguirà demà, diumenge, amb diferents actes, entre els quals destaquen: els Trabucaires a càrrec dels Trabucaires d'en Serrallonga i els Trabucaires de Cassà; el Ball de bastons, a càrrec dels Bastoners de les Guilleries; l'espectacle infantil amb els Atrapasomnis i jocs per a la mainada o la recreació històrica de la Batalla de Riudarenes.

La 13a edició de la festa de la Revolta acabarà a les vuit del vespre amb la descarregada de trabucs amb els Trabucaires d'en Serrallonga i els Trabucaires de Cassà de la Selva.