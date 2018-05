Espoliar sorra per a res

Fa una pila d´anys, durant els primers mandats democràtics, es va dragar de manera exhaustiva, gairebé salvatge, el fons marí davant la blanenca platja de s´Abanell per regenerar no recordo quines platges del Maresme. Des d´aquella pifiada monumental, s´Abanell no ha tornat a ser mai més el que va ser. Qualsevol temporal de llevant o migjorn la deixa reduïda a la mínima expressió. Tot i que les decisions es van prendre des de Madrid, molts blanencs pensem que els representants democràtics locals no van ser prou llestos ni prou bel·ligerants per aturar el despropòsit.

Paradoxalment, l´any 2002, algú, també des de Madrid, va decidir que per assentar la recurrentment malmesa platja de s´Abanell es dragaria el fons marí de Malgrat de Mar per portar sorra cap a Blanes. Surrealista! Totes les forces polítiques malgratenques s´hi van oposar i van treballar plegades per evitar-ho. Ni recordo, ni he aconseguit informació contrastada de si el «projecte» va tirar endavant. Si hi va tirar, no va servir per a res. I si no hi va tirar, vull creure que es degué a un posicionament més unànime i contundent dels edils malgratencs, que no pas havia estat el de l´ajuntament blanenc.

Ara, l´amenaça (que com sempre arriba des de Madrid, donat que la gestió de la franja litoral correspon a la jurisdicció estatal) apunta al fons marí ubicat entre Lloret de Mar i Tossa. El beneficiari i/o destinatari: Sant Antoni de Calonge. La incògnita: l´impacte que rebran les platges de sorra que hi ha entre els dos municipis. El pronòstic, gairebé la certesa, que sí, que patiran algun grau de degradació més o menys irreversible.

Com vostès ja saben no soc ni enginyer, ni geòleg, ni oceanògraf ni res semblant.

Però l´experiència viscuda amb s´Abanell i el sentit comú em fan pensar que treure sorra d´un lloc per portar-la a un altre és com despullar un sant per vestir-ne un altre. A curt termini, potser beneficiï el receptor. A mitjà termini els perjudica tots dos. I encara més, si a les platges receptores no es fa cap intervenció per modificar l´impacte dels temporals. Veurem com defensen la seva sorra la gent de Lloret i Tossa. Aquest article vol ser només un granet blanenc, personal i solidari per, en aquest tema, donar-los suport.