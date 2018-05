Neix l'Associació Gastronòmica de Blanes com a alternativa al turisme de platja

Reforçar la destinació de Blanes com una alternativa a la del Turisme de sol i platja, oferint productes de qualitat. Aquest és l'objectiu de l'Associació Gastronòmica de Blanes (AGB) que es va presentar dimecres al vespre al seu local, ubicat al Grenyal, l'Aula Gastronòmica de la Costa Brava Sud. De moment, aquesta entitat sense ànim de lucre ja compta amb nou membres i esperen arribar a la vintena en els pròxims dies.

Els criteris per formar part de l'associació és ser productor, distribuïdor o bé un personatge rellevant en el món gastronòmic per tal de promoure i difondre la cultura i gastronòmica del municipi, així com de tots els agents col·laboradors.

La primera activitat de l'AGB està prevista per la Festa Major de Santa Anna, quan disposaran d'una barra per poder oferir l'oportunitat de tastar les seves propostes.