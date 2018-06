La mostra gastronòmica «TastABlanes» se celebrarà aquest cap de setmana

Blanes celebrarà, aquest cap de setmana, el «TastABlanes», la mostra gastronòmica que ofereix tastets de plats autòctons en un recinte instal·lat al passeig de Dintre.

En total, hi participaran una vintena de restaurants i locals, que des de les set del vespre i fins a la una de la matinada oferiran tastets a un preu d'entre 1,5 i 4 euros.

A part, també es podran realitzar altres activitats com: passejar per la botiga al carrer; fer una visita guiada gratuïta per conèixer la Ruta dels Cabrera; assistir al concert de Roger Argemí i X-Tramp o practicar snorkeling amb Blanes Sud, entre altres.

Aquest 2018 col·laboren en l'organització de l'esdeveniment: l'Associació d'Hostaleria de Blanes, l'Associació de Botiguers de Blanes Centre, el Jardí Botànic Marimurtra, el Parc Pinya de Rosa, Dofí Jet Boats, el Club de Vela Blanes, Blanes Sud, l'Escola de Música del Col·legi Santa Maria, i l'Associació de Bonsais Masia de Can Florenci.