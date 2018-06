Presó per a l'acusat d'apunyalar la parella i el seu company

El jutjat d'instrucció 2 de Santa Coloma de Farners va decretar ahir presó provisional comunicada i sense fiança per al detingut que va apunyalar la parella i un company d'aquesta en trobar-los junts a casa de la dona la matinada de dissabte passat. El magistrat l'ha enviat a la presó per dos delictes d'homicidi en grau de temptativa i un delicte de trencament de mesura cautelar. L'agressor, arran d'un suposat atac de gelosia i amb símptomes d'haver pres begudes alcohòliques, va agafar un ganivet de la cuina i va clavar dues ganivetades a l'home i una a la parella. La dona tenia una ordre d'allunyament per violència masclista. Segons han informat fonts de l'hospital Trueta, l'home apunyalat es troba ja a planta estable i evoluciona favorablement.