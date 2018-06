Independents de la Selva presentarà llista per primer cop a Lloret i Massanes

Independents de la Selva (IdS) presentarà llista a Lloret de Mar i a Massanes en les eleccions municipals del 2019. Els representants seran els regidors no adscrits Enric Martínez i Pere Fernández, respectivament. Així es va acordar per unanimitat en l'última junta de govern del partit celebrada a Santa Coloma de Farners. D'aquesta manera, IdS passa a tenir representació en 12 dels 26 municipis que formen part de la comarca de la Selva: a Tossa de Mar, Vilobí d'Onyar, Arbúcies, Sant Hilari Sacalm, Sils, Riudarenes, Breda, Maçanet, Caldes de Malavella, Santa Coloma de Farners i ara, també, a Lloret de Mar i a Massanes.

«Els nous temps que vivim políticament a Catalunya i els seus municipis demanen canvis i Independents de la Selva representa aquests canvis», va valorar l'edil de Massanes, Pere Fernández, després de la decisió presa per IdS. També el regidor no adscrit de Lloret, Enric Martínez, va assegurar que «coincideix plenament en el sentit polític d'IdS de treballar per a les persones i des del municipi per ajudar-los en la mesura del possible».

Per la seva part, el president de la formació, Pere Garriga, es va mostrar satisfet per l'increment de la representació del partit en el conjunt de la comarca. En aquest aspecte, Garriga –que també és alcalde d'Arbúcies– va manifestar l'oferiment de la formació que representa tots els grups polítics o persones individuals que tinguin inquietuds envers el seu municipi. «Les persones poden haver tingut un paper polític en el passat però no ha de ser un impediment si respecten el posicionament d'IdS», va afegir Garriga. Actualment, el partit té set alcaldies, cinc consellers comarcals i un diputat.