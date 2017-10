Mor un home de 28 anys en un xoc frontal a Ventalló

Un home de 28 anys de nacionalitat marroquina i veí de Torroella de Montgrí ha mort aquest diumenge al matí al quilòmetre 368 de la carretera C-31, al seu pas pel municipi de Ventalló, a l'Alt Empordà.

Per causes que es desconeixen el turisme que conduïa la víctima mortal ha xocat frontalment contra una furgoneta en la que hi viatjaven tres persones, dues de les quals han resultat ferides menys greus, tot i que han sigut traslladades a l'hospital Josep Trueta de Girona. L'altre ocupant de la furgoneta ha sigut donat d'alta en el mateix lloc dels fets.

A causa de l'accident, la carretera C-31 ha quedat tallada a l'alçada de Ventalló en els dos sentits de la marxa fins cap a dos quarts de deu del matí.

El succés ha obligat a mobilitzar sis patrulles dels Mossos d'Esquadra, quatre dotacions dels Bombers i quatre ambulàncies del SEM.