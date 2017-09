VÍDEO | 'Call of Duty: WWII', així és el mode campanya

Activision i Sledgehammer Games han estrenat el tràiler del prometedor mode campanya de 'Call of Duty: WWII', que explica la història del soldat Ronald "Red" Daniels, un jove recluta de la Primera Divisió d'Infanteria dels EUA que participa en el seu primer combat el Dia D, un dels assalts amfibis més ambiciosos de la història.

Després de sobreviure a les platges de Normandia, Red i el seu gran grup lluitaran per obrir-se camí a través d'Europa, participant en batalles emblemàtiques com la del bosc de Hürtgen i la de les Ardenes, amb l'objectiu d'arribar a Alemanya. La història estarà ubicada en diferents escenaris europeus, en una missió que serà vital per a l'èxit de les potències aliades, des de les platges de Normandia, marxant a través de França per alliberar París, fins finalment arribar a Alemanya en algunes de les batalles més monumentals de tots els temps.

Amb el lliurament torna el combat clàssic de la campanya juntament amb el mode multijugador que, per a l'ocasió, estrenarà un seguit d'innovacions, així com millores en el sistema i gameplay. L'experiència de la Segona Guerra Mundial per a la pròxima generació també presentarà Zombies Nazi, un mode cooperatiu totalment nou que compta amb un guió independent.

Recordar que el títol arribarà el proper 3 de novembre per PlayStation 4, Xbox One i PC. A continuació, us deixem amb el tràiler.