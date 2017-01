Els «Simpson» celebren els seus 600 capítols amb un episodi més llarg

n Després de 600 capítols, la sèrie més duradora de tota la televisió mundial prepara un especial per celebrar aquest triomf. La coneguda família Simpson presentarà el pròxim 15 de gener un capítol especial que s'ha estat elaborant des de la tardor passada, i que tindrà com a peculiaritat que la seva durada serà d'una hora, en llocs dels 20 minuts que dura habitualment. La FOX vol commemorar d'aquesta manera una fita històrica després de mantenir-se més de 28 anys en antena en l'àmbit internacional.

A més de la duració, el capítol tindrà un repartiment de luxe amb estrelles convidades per a l'ocasió com els actors Keegan-Michaels (Fargo) i Taraji P. Henson (Empire). També hi participaran els cantants RZA i el conegut Snoop-Doog. De moment ja s'ha avançat que el nom de la producció és El gran Phatsby i tot apunta que l'episodi es desenvolupa a la mansió del senyor Burns, i explica com el malvat de la sèrie planeja una venjança contra Jay G, que el desbanca i s'emporta tota la seva fortuna. Personatges com Homer, Bart, Lisa o Marge tindran un paper clau en la història.