Netflix estrena «Gaga: Five foot two», la dona darrere de l'estrella pop

Després de la seva estrena al Festival de Toronto, Netflix estrena avui el documental biogràfic Gaga: Five foot two. Sota la direcció de Chris Moukarbel, aquesta producció mostra el dia a dia de la cantant nord-americana, en el transcurs d'un any. D'aquesta manera, els espectadors poden conèixer aspectes poc coneguts sobre la diva, així com alguns secrets íntims. Es tracta d'un documental «íntim i sense restriccions» que busca mostrar com és Stefani Joanne Angelina Germanotta, nom real de la cantant novaiorquesa, segons va informar ahir la plataforma.