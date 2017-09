Sofia Vergara segueix sent l'actriu més ben pagada de la televisió, segons «Forbes»

L'actriu colombiana Sofia Vergara encapçala, per sisè any consecutiu, l'envejable llista de les actrius de televisió més ben pagades als Estats Units, després d'haver guanyat 41,5 milions de dòlars l'any passat, segons la revista Forbes. Una quarta part d'aquests ingressos, que l'any anterior van ser de 43,5 milions, van provenir de la seva participació en la popular sèrie Modern Family, on dona vida a Gloria Prim-Pritchett i més de la meitat dels diners, dels anuncis que l'actriu fa per diverses marques, de pel·lícules així com d'aparicions en esdeveniments.

A força distància de la colombiana el segon lloc és per a Kaley Coco de The Big Band Theory, amb 26 milions de dòlars, seguida per Ellen Pompeo d' Anatomía de Grey i Mindy Kaling de The Mindy Project, amb 13 milions cadascuna i Mariska Hargitay de Ley y Orden, amb 12,5 milions de dòlars. Una altra en aquesta famosa llista és Priyanka Chopra, de la sèrie Quantico, amb deu milions de dòlars d'ingressos l'any passat, segons Forbes.