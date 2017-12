Ruth Jiménez i Quim Masferrer donaran la benvinguda al 2018 a TV3

Ruth Jiménez, la presentadora del programa Tarda oberta, i Quim Masferrer, que se'l tornarà a veure al gener amb capítols nous d' El foraster, seran els encarregats de donar la benvinguda al 2018 a TV3. Les campanades arribaran enguany a la cadena en una vetllada amb l'humor i la música com a protagonistes. Després de rebre l'any nou, s'emetrà Una nit per ballar, amb un recull dels grans èxits de l'any. Catalunya Ràdio connectarà amb l'avinguda Reina Maria Cristina per oferir les campanades durant un especial musical per celebrar la revetlla de Cap d'Any.